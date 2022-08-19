Премьер-министр Финляндии проверилась на наркотики

Финский премьер заявила, что сделала тест на наркотики. Санна Марин полагает, что его результаты будут готовы через неделю, передает Yle.

На срочном брифинге она объяснила, что приняла такое решение после серьезных обвинений, прозвучавших в ее адрес.

Напомним, в сеть попало видео с вечеринки, где Марин танцует, веселится, ведет себя раскованно. После этого начался скандал, многие сочли такое недопустимым. Она сказала, что не видит в этом ничего плохого: политики тоже люди.

Теперь премьер Финляндии хочет доказать, что не делала ничего предосудительного. Она подчеркнула, что даже в юности не употребляла наркотики. // Фото: Global Look Press/Roberto Monaldo/Keystone Press Agency