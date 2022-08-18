Премьеру Финляндии пришлось оправдываться после видео с вечеринки

Финский премьер-министр Санна Марин невольно вызвала скандал. В интернете кто-то опубликовал видео ее вечеринки с друзьями. Поведение главы кабмина вызвала недовольство общественности, пишет Asianet Newsable.

В кадре 36-летняя премьер веселится, поет, танцует, обнимается с друзьями. Многие сочли такое недостойным госчиновника. Она прокомментировала в эфире Yle, что не видит ничего предосудительного.

Марин подчеркнула: на государство служат обычные люди, они ведут такую же жизнь, как и все.

- У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста,

- сказала она.

По словам Марин, она не предполагала, что видео появится в сети. Премьер объяснила, что выпивала, но не употребляла наркотиков. // Фото: скриншот видео @dailyaz1/Twitter