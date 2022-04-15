Представляем апрельских участников конкурса «Физкульт-Ура!»

Конкурс «Физкульт-Ура!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подходит к завершению. Голосование за лучший кадр пройдет в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 26 апреля. Представляем снимки апрельских участников конкурса.

Знакомьтесь:

Анна Малыгина: «В нашей семье спорт присутствует каждый день. Скоро лето — будем кататься на роликах. Сын любит плавать на сапборде. Занимайтесь спортом сами и приучайте детей!».

Даниил Смирнов: «Активно увлекаюсь всеми видами спорта! В особенности горнолыжным спортом (сноубордингом)».

Дарья: «Волейбол — это не только хороший мяч. Это ещё и хорошая спортивная форма… Это вся жизнь».

Ольга Кисткина: «Мы за любое стремление к спорту! Начиная с преодоления препятствий ползком, до восхождений на горы. В этом году успешно освоили лыжи. Впереди ещё много интересного, ведь движение — это жизнь!»

Илья Степанов, 11 лет: «На фото изображен я четыре года назад. С пяти лет я вместе с мамой часто провожу свой досуг активно с пользой для здоровья. Зимой люблю кататься на лыжах, коньках и ходить на зимнюю рыбалку. Весной, осенью и летом катаюсь на велосипеде и занимаюсь бегом. Занятия физкультурой и спортом помогли мне поступить в Петрозаводское Президентское кадетское училище».

Антонина Гуща: «Спорт — это очень большая часть моей жизни. Догонять и убегать, прыгать и скакать, а ещё получать заряд оптимизма и бодрости — вот что значит спорт для меня!»

Александра Садым: «Мой муж Роман Садым активно занимается спортом и физкультурой. Он очень любит бокс, бег, а также прививает любовь к спорту нашим сыновьям. Занимайтесь спортом, будете здоровы!»

Роза Фофанова: «На фото Василиса Фофанова, участница Космического забега "RunKarjala2022/ЗаБег.РФ". Для нашей семьи спорт — норма жизни. Спорт помогает познать самого себя, свои возможности, свой характер. Спорт учит собранности, учит преодолевать трудности. Кем бы ни стал человек в будущем, спорт будет его верным спутником жизни».

Ирина Мальцева: «Мы активно занимаемся спортом и зимой, и летом. Младшая дочка — ярая участница всевозможных соревнований. Летом у нас в приоритете ролики, велосипед, у дочери ещё беговел и мотоцикл».

Никита Гуков: «Наша семья со спортом по жизни! На фото мы с дочкой на соревнованиях и наша мама в спортзале».

Если вы и ваша семья тоже любите спорт, привыкли проводить досуг активно, участвуйте в нашем конкурсе!

Условия участия

До 20 апреля присылайте на конкурс фотографии, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время активного отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Напишите несколько слов о том, какие виды активного отдыха вы любите, какое место занимает физкультура и спорт в вашей жизни. Если у вас есть спортивные достижения, расскажите о них!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Физкульт-Ура!». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Если вы отправляете большее количество снимков, редакция оставляет за собой право выбора, какой из них поставить на голосование.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Пятёрка финалистов будет определяться читательским голосованием, а победителей из числа лидеров выберет редакция. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама».

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до конца апреля. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com