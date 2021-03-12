Предприятие Карелии пригласило работников на неплохую зарплату

Карельский рыбокомбинат ровно 20 лет назад, когда у нас еще не было так много форелевых и прочих частных рыбных хозяйств, почти в одиночку старался, чтобы наш рыбный стол был вкусным и разнообразным. Это было одно из крупнейших подобных предприятий на Северо-западе по объемам выпускаемой продукции. Созданный в 1934 году и долгое время сохранявший репутацию рыбного магната, комбинат не смог противостоять ветру перемен и постперестроечному хаосу. К 1999 году благодаря стараниям нерадивых хозяев перед крупнейшим рыбным производством замаячил грозный призрак банкротства. Однако мурманская холдинговая компания «НордСервис», выкупившая предприятие, даже сумела сохранить объемы выпускаемой продукции.

В 2001 году это было около тысячи банок в сутки. Незамысловатая килька в томатном соусе — лишь одно из немногих названий консервов, которые производили тогда на комбинате. В числе которых были океанические породы рыб, бланшированные, в масле, в соусах. А наши местные, многими любимые корюшка и ряпушка вдохновили технологов на создание консервов «Онежские шпроты». Новинки появлялись на наших столах во многом благодаря технологической поддержке фирмы из Санкт-Петербурга «РосПродТех», которая подбирала ингредиенты для консервов.

«Это и улучшение имеющейся продукции, а также разработка какой-то новой продукции, и постановка ее на производство», - объяснила Наталья Федичкина, технолог ЗАО «РосПродТех». В скором времени комбинат собирался порадовать любителей рыбы консервами в маринаде, в крем-соусе и в желе. А также рыбными паштетами. Идя навстречу пожеланиям потребителей, руководство комбината переоборудовало кулинарный участок в новую линию для производства консервов из обжаренной рыбы. К сожалению, линия простаивала из-за отсутствия рабочих рук.

По той же причине те триста человек, которые тогда трудились на предприятии, были вынуждены постоянно перемещаться из одного цеха в другой, следуя за продукцией согласно процессу производства. Подобная проблема казалось по меньшей мере странной, если вспомнить о ситуации с безработицей. Тем более, что зарплата рыбообработчика не такая уж и маленькая — около двух тысяч рублей (в те годы бюджетники получали в полтора раза меньше). Так что те, кто не нашел себе места под солнцем и не хотел, чтобы местные производители испытывали трудности, те могли смело идти на карельский рыбокомбинат. Там были рады всем.

Телекомпания «Ника» всегда дружила с театром «Творческая мастерская». Ровно 20 лет назад специальный приз телекомпании был вручен актеру этого коллектива Олегу Белонучкину, который отметил свое 60-летие. В любом человеческом сообществе существуют свои кумиры и любимцы. Театральный мир не исключение. Как и везде, здесь есть фигуры, которые вызывают у коллег особое уважение, и это дружно продемонстрировала труппа театра «Творческая мастерская». Праздник коллеги устроили заслуженному артисту Карелии Олегу Александровичу Белонучкину в день его юбилея. Он всегда производил впечатление человека, которому внешние атрибуты успеха даются сами собой. А неизбежные трудности преодолеваются без излишней напряженности. «Гарный хлопец» из Полтавы, умеющий играть на скрипке, несмотря на свой ярко выраженный акцент, поступил в свое время в Москву в ГИТИС. В 1963 году приехал в Петрозаводск.

Спектакли «Варшавская мелодия», «Аргонавты», «Трехгрошовая опера» принесли актеру успех. А потом была работа в театрах Волгограда, Вильнюса, затем снова Петрозаводск, министерская карьера. Олег Белонучкин — единственный избранный министр культуры Карелии. Его лидерство было заметно. И оно не столько театрального, творческого, сколько человеческого плана. Отстоять симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, создать Республиканский центр искусств, не дать сгинуть Валааму, - это смог только министр Белонучкин и его коллеги в трудные 90-е годы. А еще 60 часов записей на карельском радио, большая творческая жизнь актера на карельском телевидении. А ведь когда-то он был буквально «выдавлен» из театра, фактически был какое-то время в Петрозаводске безработным. Наверное, только самые близкие и родные видели его переживания. Но он не сломался. Главное во всякой жизни это ее форма.

«Что теряет свою форму, то кончается», - говорил А.П.Чехов. В свои 60 лет Олег Александрович был в отличной форме. Играл в «Творческой мастерской», в том самом театре, у истоков которого он стоял. Ушел и вновь вернулся. Заместитель главы правительства РК Андрей Кригер со сцены огласил решение о награждении актера очередным званием — народного артиста Республики Карелия. Коллеги, друзья и зрители поздравляли любимого актера, желая здоровья и долгого творческого долголетия.

К сожалению, Олег Александрович Белонучкин рано ушел из жизни — в июне 2003 года.

Таким было 12 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото 168.ru)