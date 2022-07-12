Предпринимателя из Сегежи осудили за продажу диска со «Смешариками»

Сегежский городской суд рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. ООО «Смешарики» требовало с местного предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав. В конце апреля 2019 года мужчина продал DVD с сериями «Смешариков».

Владельцы «Смешариков» подали судебный иск о нарушении авторских прав на сегежского предпринимателя, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии. 24 апреля 2019 года мужчина продавал у себя в магазине контрафактный DVD-диск с сериями «Смешариков».

Индивидуальный предприниматель факт продажи товара не оспаривал, но попросил суд снизить размер компенсации из-за тяжелого материального положения.

«Поскольку истец ООО «Смешарики» не давало разрешения ответчику на использование, распространение, введение товара в гражданский оборот, суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав, снизив ее размер до 20000 рублей, издержки на приобретение товара в размере 150 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 025 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы суда. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)