Олончанин выпил в деревне пол литра водки и на машине поехал в город

Жителя Олонца обвиняют по уголовной статье за пьяную езду. Он сел за руль нетрезвым не впервые, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в мае этого года. Инспекторы остановили 31-летнего мужчину по пути из деревни в Олонец. Он был довольно сильно пьян.

Оказалось, в деревне водитель выпил примерно пол литра водки и поехал домой. При этом в декабре прошлого года его уже поймали пьяным за рулем и посадили по административному протоколу на 10 суток.

Теперь нарушителю грозит более серьезное наказание, уголовное дело уже передали в суд. // Фото: pixabay.com