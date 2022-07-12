12 июля 2022, 15:31
Олончанин выпил в деревне пол литра водки и на машине поехал в город
Мужчину в Олонце будут судить за повторное нетрезвое вождение
Жителя Олонца обвиняют по уголовной статье за пьяную езду. Он сел за руль нетрезвым не впервые, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент случился в мае этого года. Инспекторы остановили 31-летнего мужчину по пути из деревни в Олонец. Он был довольно сильно пьян.
Оказалось, в деревне водитель выпил примерно пол литра водки и поехал домой. При этом в декабре прошлого года его уже поймали пьяным за рулем и посадили по административному протоколу на 10 суток.
Теперь нарушителю грозит более серьезное наказание, уголовное дело уже передали в суд. // Фото: pixabay.com