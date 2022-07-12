Мужчина в Суоярви украл детскую коляску, чтобы возить в ней иван-чай

У женщины в Суоярви украли из подъезда детскую коляску. Неизвестный воришка причинил ущерб более чем на 5 100 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники узнали, что коляска-трансформер заинтересовала 44-летнего местного жителя. Мужчина пришел в гости к знакомому, который живет в том же подъезде. Дома приятеля не застал, но украл чужую коляску.

Он решил использовать ее при заготовке иван-чая как тачку. Пытался разобрать, снял некоторые элементы, но довести замысел до конца не сумел.

Сначала спрятал коляску в лесу, а когда узнал, что делом заинтересовалась полиция, подкинул в подъезд. Но использовать ее по назначению уже нельзя. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pixabay.com