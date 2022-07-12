За мелкую кражу два подростка пойдут под суд

В следственном отделе завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего и 17-летнего жителей Петрозаводска, обвиняемых в грабеже по предварительному сговору по статье 161 УК РФ.

В марте этого года приятели решили похитить из магазина товар, но были замечены продавцом. Тогда им удалось скрыться, однако позже их все равно нашли. В итоге ущерб составил 500 рублей. Но эта незначительная сумма не освободила парней от ответственности.

«При проведении следственных действий обвиняемые вину в совершении преступления признали и полностью возместили ущерб. Информация о них направлена в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а завершенное уголовное дело – в суд»,

- пояснили в пресс-службе следкома. Фото: karelia.sledcom.ru