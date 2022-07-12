Мужчина в Пудожском районе до смерти забил приятеля

Мужчина в Пудожском районе так сильно избил знакомого, что врачи не смогли его спасти. Теперь агрессора будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия разыгралась в апреле этого года в квартире будущей жертвы. Там двое знакомых вместе проводили время, выпивали. Внезапно они поссорились, гость жестоко избил хозяина.

Пострадавшего госпитализировали, но медики его не спасли. Мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника заключили под стражу, дело уже передали в суд. Обвиняемый может сесть на 15 лет. // Фото: СУ СКР по региону