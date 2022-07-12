12 июля 2022, 14:31
Нашли похитителя электроинструментов со склада почти на 200 000 рублей
Житель Петрозаводска миновал пост охраны и совершил крупную кражу
Со склада строительной организации в Петрозаводске украли электроинструменты стоимостью 191 800 рублей. Похитителя нашли сотрудники угрозыска, сообщили в МВД Карелии.
Оказалось, в охраняемое помещение каким-то образом проник 28-летний горожанин. Он вынес принадлежащее организации имущество и продал его. Деньги успел потратить на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: pixabay.com