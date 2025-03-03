Предполагаемого убийцу-насильника ребенка судят в Карелии

В 2000-х в Карелии была изнасилована и убита тринадцатилетняя девочка. Тогда педофил-убийца не был установлен.

Криминалисты вновь изучили уголовное дело, провели исследования с использованием современных технологий. В итоге предполагаемый причастный к тяжкому преступлению, совершенному 24 года назад, сейчас в суде. Обвиняемым по уголовному делу проходит житель Медвежьегорска.

«Благодаря комплексу принятых мер по активизации работы, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в 2024 году следствием были собраны неоспоримые доказательства причастности указанного лица к совершению противоправных действий»,

- сообщается в официальном паблике СУ СК по РК.

В 2024 году также удалось установить причастность трех человек к убийству мужчины. Убийство было совершено 14 лет назад в Карелии. Криминалисты провели дополнительные следственные действия и выяснили, что в 2010 году злоумышленники вывезли мужчину в лес, избили, он скончался. Убийство было совершено из-за квартиры. Жертва неправомерно передала недвижимость в собственность другому человеку. Чтобы скрыть это, бывшего владельца убили. Расследование уголовного дела близится к финишу.

В Следкоме сообщили, что в прошлом году завершено расследование 24 нераскрытых в прошлые годы тяжких преступлений.