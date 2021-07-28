Предложение дня: запустить «женские» вагоны в метро

В России следует запустить в метро «женские» вагоны, чтобы обезопасить женщин от домогательств, считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Письмо с таким предложением он направил министру транспорта России Виталию Савельеву. Об этом пишет «Взгляд».

Петров отмечает, что домогательства в общественном транспорте позволяет себе меньшая часть мужского населения России, но девушки все равно испытывают стресс и страх, когда сталкиваются с таким поведением мужчин. В частности, в соцсетях можно найти множество сообщений о подобных инцидентах.

«В мире уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский»,

- считает Петров.

По его словам, в государствах, где применяется такой подход, «женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам».

Он указывает, что «беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта». Петров попросил «оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта». // Фото: Victoria_Borodinova / Pixabay