Два детских садика откроются летом и осенью в Петрозаводске

Детский садик № 111 в Петрозаводске, вокруг которого ранее случился громкий скандал, откроют в августе. В мэрии сообщили, что дошкольное учреждение на улице Ленинградской почти готово принять малышей.

Ремонт закончился, осталось только получить разрешительные документы. Напомним, прежде здание был частным, потом его передали государству, купив за десятки миллионов. При этом вложили еще много средств в реконструкцию. Капитальный ремонт обошелся в 76 миллионов рублей.

В итоге сад пришлось закрыть, так как могла обрушиться кровля. Воспитанников распределили по другим детским садикам. Теперь они вернутся в МДОУ №111.

Текущей осенью планируют также ввести в строй детский сад на Древлянке-8. Заявку на проведение экспертизы на соответствие здания требованиям Роспотребнадзора уже подали.