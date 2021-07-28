У нелегального маршрутчика в Петрозаводске забрали 300 тысяч рублей

Более чем на 300 тысяч рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя в Петрозаводске. Он решил схитрить и перевозил пассажиров из столицы Карелии в Питкярнату и обратно регулярными рейсами. При этом водитель микроавтобуса оформлял эти поездки как заказные, сообщили в Минтрансе республики.

Маршрутчик уже был у надзорных органов на заметке. Его ловили на нарушениях в мае, потом в июне.

До этого Петрозаводский суд назначил владельцу микроавтобуса штраф за несоблюдение противоэпидемиологических мер. Тогда бизнесмен отделался довольно легко – с него взяли всего 30 тысяч рублей.

На этот раз его наказали уже не только за отсутствие масок, но и за незаконную деятельность по перевозке. Индивидуальный предприниматель отдал штраф в 10 раз больше. // Фото: Минтранс Карелии