Православная молодежь потрудилась в монастыре в Карелии

В Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь приехала группа молодых энергичных трудников.

«Братия Важеозерского монастыря выражает благодарность представителям Православной молодежи Карелии за оказанную монастырю помощь в праздничные предрождественские дни»,

— говорится в сообществе.

Молодые люди пилили дрова, складывали их в сарай, словом, позаботились, чтобы в монастырских помещениях было тепло в самые сильные морозы.

Известно, что Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь находится в Коткозерском сельском поселении в Интерпоселке. В 2023 году Важеозерский монастырь отпразднует 503-летие со дня основания. // Фото со страницы сообщества «Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь» / vk.com