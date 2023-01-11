11 января 2023, 18:04
Православная молодежь потрудилась в монастыре в Карелии
Молодые трудники обеспечили дровами братию Важеозерского монастыря
В Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь приехала группа молодых энергичных трудников.
«Братия Важеозерского монастыря выражает благодарность представителям Православной молодежи Карелии за оказанную монастырю помощь в праздничные предрождественские дни»,
— говорится в сообществе.
Молодые люди пилили дрова, складывали их в сарай, словом, позаботились, чтобы в монастырских помещениях было тепло в самые сильные морозы.
Известно, что Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь находится в Коткозерском сельском поселении в Интерпоселке. В 2023 году Важеозерский монастырь отпразднует 503-летие со дня основания. // Фото со страницы сообщества «Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь» / vk.com