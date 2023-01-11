Крещенские купания пройдут в Петрозаводске после двухлетнего перерыва

В этом году в Петрозаводске впервые после двухлетнего перерыва состоятся Крещенские купания. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

По словам градоначальника, согласовано проведение купаний с 0 до 3 часов ночи 19 января у памятника Петру I на Онежской набережной. Сейчас толщина льда там составляет около 26-27 сантиметров. Для удобства горожан будут организованы отапливаемые палатки.

Любарский подчеркнул, что в других местах в городе купания будут запрещены. Для их пресечения будут проведены специальные рейды. // Фото: unsplash.com