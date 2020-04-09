Правительство России готово отменить утилизационный сбор за автомобили

Правительство России намерено временно отменить утилизационный сбор за производимые в стране автомобили. С проектом Постановления можно ознакомиться на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Таким образом правительство намерено поддержать автопром в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

«Согласно документу, оплата утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, заключивших специнвестконтракты, переносится на декабрь 2020 года. Рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя»

- объяснил инициативу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В документе отмечается, что мера поддержки будет распространяться только на автомобили с высокой степенью локализации производства на территории России.

Ранее Владимир Путин отменил утилизационный сбор для временно ввозимых автомобилей. Соответствующий закон президент России подписал 7 апреля.

В свое время, после введения этого сбора, автопроизводители объяснили этим повышение цен. Интересно, будут ли цены снижены теперь, после отмены сбора?