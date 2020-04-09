Депутат ЗС предложил меры по поддержке бизнеса в условиях эпидемии

Депутат Законодательного Собрания Андрей Мазуровский предлагает внести ряд вопросов для обсуждения на Комитете по экономической политике, который состоится 10 апреля в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

В частности, Андрей Мазуровский считает необходимым расширить перечень субъектов предпринимательства, нуждающихся в поддержке государства и распространить на них виды финансовой помощи, например, предусмотреть разовые выплаты ИП без наемных работников, деятельность которых приостановлена, в размере не менее 1 МРОТ.

Также, по мнению депутата, необходимо на период ограничительных мер приостановить действия той части законодательных актов, которые регулируют материальную, административную и уголовную ответственность за задержку работникам заработной платы и ввести мораторий на все меры взыскания в эти сроки.

«Малому и среднему бизнесу в нашей стране всегда было нелегко, - говорит депутат. - Ситуация, в которой эта категория оказалась сейчас по независимым от нее причинам, еще больше усугубила положение отрасли. Совершенно правильно, что власти разных уровней в настоящее время вносят свои предложения и уже принимают определенные решения на этот счет».

Карельский парламентарий отмечает, что такие меры, как снижение тарифов на коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз и утилизация ТБО) и возможность предусмотреть денежные гранты для оплаты аренды могут оказать действенную и своевременную поддержку предпринимателям.