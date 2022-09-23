23 сентября 2022, 13:54
Правительство Карелии спрогнозировало дефицитный бюджет на 2023 год
Минфин республики надеется выйти на профицитный бюджет не раньше 2024 года
Дефицит бюджета Карелии ожидается на уровне 3,793 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании правительства республики сообщила министр финансов Карелии Елена Антошина.
Ожидается, что доходы казны в следующем году составят 75,880 миллиарда рублей, в то же время расходы предполагаются в размере 79,673 миллиарда рублей. На профицитный бюджет в Минфине рассчитывают выйти не раньше 2024 года. (фото unsplash.com, Andre Taissin)