Что теперь можно делать в Карелии без проведения публичных слушаний?

Текст и фото: Антонина Кябелева

В августе 2022 года правительство Карелии приняло постановление № 440-П «Об установлении случаев утверждения в Республике Карелия в 2022 году проектов генеральных планов, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные планы, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний». В документе фактически говорится о расширении случаев, когда можно без проведения публичных обсуждений и общественных слушаний утверждать проекты генпланов поселений и городских округов и проектов, предусматривающих внесение изменений в генпланы в целях их приведения в соответствие со схемами территориального планирования.

Документ вызвал тревогу у многих активистов, наблюдающих за тем, как происходит использование земельных участков в Карелии. Не секрет, что граждане узнают об истинных планах чиновников по использованию земельных участков нередко именно благодаря общественным слушаниям. И это «знание» не раз вызывало серьезный общественный резонанс.

Мы обратились в карельское правительство с просьбой разъяснить, в связи с какими проблемами пришлось принимать отдельное постановление, закрепляющее изменение генплана без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Нас также интересовало, связано ли это с какими-то планами карельского правительства или инвесторов по освоению отдельных территорий республики. В частности, нас волновало, могут ли строительные компании воспользоваться подобной законодательной «лазейкой», чтобы получить земельные участки для жилищного строительства, минуя общественное обсуждение.

Судя по ответу, который мы получили из правительства республики, данное постановление преследует единственную цель – ускорить темпы газификации в Карелии. Как пояснили в правительстве, теперь землю под газопроводы могут выделять без проведения общественных и публичных слушаний. Такой шаг, считают в правительстве, существенно снизит сроки проектирования и строительства сетей.

«Документ полностью соответствует федеральному законодательству и позволяет утверждать градостроительную документацию и документы территориального планирования в ускоренном порядке»,

- сказано в ответе из правительства республики.

В карельском минстрое подтвердили, что принятые изменения распространяются исключительно на размещение линейных объектов инфраструктуры. Речь идет о строительстве газопроводов, дорог и линий электропередачи за пределами лесного фонда.

«К строительству многоквартирных домов данное постановление отношения не имеет», - заверили в министерстве.

«В Карелии жители более 6000 домовладений ждут, когда к ним придет природный газ. В правительстве Карелии приняли решение, которое ускорит газификацию городов и поселков республики. Теперь проектирование и строительство газопроводов допустимо без проведения общественных обсуждений и общественных слушаний. Это же положение применимо к дорогам и ЛЭП, и полностью соответствует федеральному законодательству», - утверждают в правительстве Карелии.