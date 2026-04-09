Правила рыболовства в Карелии. Разбираемся без бутылки

Текст, фото: Антонина Кябелева

В апреле в Карелии традиционно стартует нерестовый запрет на рыбалку в определенных водоемах. Он запрещает любительское, спортивное и промышленное рыболовство в озерах и реках, куда рыба идет на весенний нерест.

2026 год не стал исключением. Региональные СМИ, со ссылкой на Северо-Западное теруправление Росрыболовства, распространили подробную информацию: где, в какой период времени и каким орудиями лова запрещено ловить рыбу. Удивительно, что на официальном сайте Северо-Западного теруправления Росрыболовства лично я эту информации не нашла: там либо не считают нужным ее размещать, либо она так спрятана, что обычному пользователю ее не найти. Зато многочисленные рыбацкие сайты старательно восполняют этот пробел, публикую подробную информацию о существующих запретах.

При первом знакомстве с длинным списком ограничений, где встречаются небольшие вкрапления существующих послаблений, кажется, что ты попал в дурдом. Мало того, что по каждому указанному водоему есть свой график временных запретов и разрешений, но нужно еще уметь отмерить требуемое расстояние от указанной точки, чтобы не нарваться на штраф.

Только один пример запрета на любительское и спортивное рыболовство:

«В реках Елеть, Воньга, Гридинка, Кузема, Поньгома, Сума, Калга, Сигрека, Кемь от устья до плотины Путкинской ГЭС, Выг от устья до плотины Беломорской ГЭС, в реках Писта, Вожма, Пулонга, Петройоки, Каменная, Винча, Большая (Шаттайоки, Шапка), Лужма, Янгозерка, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 км и в обе стороны от устьев и на такое же расстояние вглубь моря/озера в период с 1 июня по 15 июля. Этот запрет распространяется также на русловые озера, через которые протекают реки».

Это только один пункт из 36. Мало того, что в нем объединены водоемы, расположенные в разных районах республики, так нужно еще сообразить, где то самое устье, от которого следует отступить километр. Знать следует и все русловые озера, через которые протекают эти реки.

Внутри перечня неожиданно встречаются пункты, сообщающие о том, что, к примеру, в озерах, через которые протекает река Листа разрешается рыбная ловля ручными орудиями лова с 1 декабря по 20 апреля. Но буквально через один пункт без всякой логической связи вы вновь сталкиваетесь с ограничениями. И только из контекста можно догадаться, что авторы этих чудных правил вернулись к запретительной тематике.

Короче, впечатление такое, что авторы правил очень постарались написать их так, чтобы эти правила ну никак нельзя было не нарушить.

Я очень люблю постоять на берегу озера с удочкой, хотя удается мне это нечасто. Я поставила себя на место рыбака, изучившего все эти правила и не желающего нарушать закон. Но моих умственных способностей оказалось недостаточно, чтобы понять, где же в Карелии можно рыбачить, а где запрещено. Обычно в таких случаях говорят, что без бутылки не разберешься. Но мне показалась, что и бутылка в этом случае не спасет.

Я обратилась за помощью к Леониду Кузнецову, который рыбачит с детства, и для которого рыбная ловля из увлечения давно превратилась в образ жизни. Возможно, предположила я, для опытных рыбаков расшифровать все эти правила не представляет никакого труда.

Фото предоставил Леонид Кузнецов

Леонид Кузнецов рассказал, что летом в его машине всегда есть удочка, сети он не ставит:

«Рыбалка — это часть моей жизни».

Кузнецов тоже внимательно ознакомился с правилами рыболовства в Карелии.

«Это какая-то китайская грамота»,

- таков был его диагноз этому документу.

Очень сложно, считает он, держать в голове «плавающие» периоды, когда запрещена ловля рыбы в том или другом водоеме, а также орудия лова, которые можно или нельзя применять в конкретном случае:

«Но самое главное, что во многих случаях отсутствуют четкие границы, в пределах которых действуют запреты. Казалось бы, километр от устья реки. Но ты, к примеру, находишься далеко от устья. Как определить, удален ли ты на километр или нет? К тому же еще вопрос, где устье заканчивается и от какой точки начинается отсчет. Как это измерить? Где найти границу? Получается, что ты самостоятельно не в состоянии определить установленные правилами границы. В этой ситуации ты полностью зависишь от удачи, а также честности и профессионализма сотрудника рыбнадзора, с которым ты неожиданно столкнулся».

Правила рыболовства напомнили Леониду Кузнецову факт из истории Важеозерского монастыря, когда Иван Грозный разрешил монахам владеть землями вокруг обители на все четыре стороны на версту.

В правилах, обратил внимание мой собеседник, есть такое понятие - «от распадения льда», которое обозначает с какого момента разрешена или запрещена рыбалка. Но никто точно не может сказать, что это такое, и как определить, наблюдаете ли вы «распадение льда» или только период его интенсивного таяния.

Отвлечемся от карельских рыбаков, которые хотя бы ориентируются в республике, знают местные реки и озера. Представьте себе туристов, которых с каждым годом становится в Карелии все больше. Среди них немало тех, кто увлечен рыбалкой.

«Я в прошлом работал с туристами. Многие из них даже некоторые названия наших водоемов выговорить не могут. Даже при наличии карты и топографических материалов приезжий человек все равно не сориентируется, где можно ловить, а где нельзя»,

- уверен Кузнецов.

По его мнению, правила рыболовства в нынешнем их виде позволяют специалистам рыбнадзора трактовать их по своему усмотрению и привлекать граждан к ответственности по поводу и без повода. Кстати, помимо административной ответственности существует и уголовная, предусматривающая наказание в виде лишения свободы до двух с половиной лет.

Казалось бы, даже неприлично в век цифровых технологий использовать методики времен Ивана Грозного. Если мы хотим, чтобы люди не нарушали законодательство, то для начала нужно хотя бы внятно объяснить правила. В чем проблема выпустить для рыбаков карту с указанием конкретных мест, где нельзя, а где можно рыбачить в определенный период? В идеале создать ее в цифровом формате, чтобы она была всегда под рукой. Это сегодня является элементарным требованием к государственным органам власти, которые содержатся за счет денег налогоплательщиков, но ничего для граждан, на деньги которых существуют, делать не хотят.

Леонид Кузнецов считает, что облегчить для рыбаков существование могло бы хотя бы указание тех водоемов, где рыбалка разрешена:

«Я уверен, что, если бы такие места были официальны определены и обозначены, то многие любители рыбной ловли с удовольствием воспользовались бы этой информацией и ловили рыбу там, где их точно не подкараулит рыбинспектор».

По его мнению, вместо запутанных правил рыболовства необходимо разработать программу взаимодействия с местными жителями и, как минимум, на период ограничений организовать «горячую линию» для передачи сообщений о нарушениях. Лично мне кажется, что, помимо сообщений о нарушениях, необходимо выделить специалиста, который мог бы по телефону ответить на вопросы рыбаков о возможности рыбалки на том или ином водоеме.

Для того чтобы осознать всю абсурдность ситуации, представьте, что вы оказались в городе, где нет ни пешеходных переходов, ни светофоров. Зато существует перечень улиц, где, скажем, переход полностью запрещен с 8 утра до 19 часов вечера, а есть места, где пересекать шоссе можно круглосуточно, но ровно за 350 метров от перекрестка в обе стороны, которые вы должны самостоятельно отсчитать. Добавьте в эту фантазию жесткие штрафные санкции за несоблюдение пешеходами этих правил, вплоть до уголовной ответственности, и вы получите некий аналог существующим правилам рыболовства.

А теперь задумаемся, с какой целью установлены правила рыболовства? Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение. Если для того, чтобы собрать побольше штрафов с любителей рыбной ловли, которые так и не смогли разгадать законодательную шараду, то задача выполнена безупречно. Существующие правила рыболовства способны запутать даже опытных рыбаков, не говоря уже о заезжих туристах, не знакомых с местным ландшафтом. В этом случае инспекторам рыбнадзора гарантирован щедрый «улов» и прекрасная отчетность.

Если же целью является сохранение биологического разнообразия наших рек и озер, то обязанность власти привести правила рыболовства во вменяемое состояние, а не создавать ребусы, разгадать которые граждане не в состоянии.