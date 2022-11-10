Правила допуска священников в больницы введут в России

Министерство здравоохранения России пропишет правила, по которым священников будут допускать в больницы к пациентам. Этот порядок закрепят в законе «Об основах охраны здоровья», пишет «Коммерсантъ».

Священнослужителей, в частности, будут в особом порядке допускать к находящимся в отделениях интенсивной терапии и реанимации больным. Речь в поправках также пойдет о предоставлении условий для проведения религиозных обрядов в стационарах.

Право священников посещать пациентов есть и сейчас, однако конкретный порядок до сих пор не разработан. // фото: pxhere.com