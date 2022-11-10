Главного тренера «Спартака» отправили в отставку

Сотрудничество с главным тренером прекратил московский хоккейных клуб «Спартак». Об отставке Бориса Миронова сообщается на официальном сайте.

- От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!

- сказано в объявлении.

Тренерский штаб также покинет Егор Башкатов - ассистент главного тренера. Напомним, шесть последних матчей чемпионата «Фонбет» клуб проиграл. // фото: «Спартак»