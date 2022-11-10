10 ноября 2022, 18:53
Россия

Главного тренера «Спартака» отправили в отставку

Хоккейный спортивный клуб уволил главного тренера после шести поражений

Сотрудничество с главным тренером прекратил московский хоккейных клуб «Спартак». Об отставке Бориса Миронова сообщается на официальном сайте.

- От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!

- сказано в объявлении.

Тренерский штаб также покинет Егор Башкатов - ассистент главного тренера. Напомним, шесть последних матчей чемпионата «Фонбет» клуб проиграл. // фото: «Спартак»

 

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Спартак
КХЛ
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борис миронов