10 ноября 2022, 18:53
Главного тренера «Спартака» отправили в отставку
Хоккейный спортивный клуб уволил главного тренера после шести поражений
Сотрудничество с главным тренером прекратил московский хоккейных клуб «Спартак». Об отставке Бориса Миронова сообщается на официальном сайте.
- От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!
- сказано в объявлении.
Тренерский штаб также покинет Егор Башкатов - ассистент главного тренера. Напомним, шесть последних матчей чемпионата «Фонбет» клуб проиграл. // фото: «Спартак»