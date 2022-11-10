Психически больной россиянин увел чужого ребенка из школы

В Чебоксарах мужчина в неадекватном состоянии увел из школы чужого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Чувашии.

По данным агентства, сегодня в 8:20 утра полиция получила сообщение о том, что некий человек увел из одной из школ 10-летнего мальчика. К месту происшествия были стянуты патрульные экипажи.

Мужчину с мальчиком заметил на улице старший брат ребенка. 18-летний юноша оттолкнул подозреваемого, тот убежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что 38-летний местный житель состоит на учете у психиатра. В тот момент он находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить мотивы своего поступка. Причинить вред ребенку он не успел. // Фото: unsplash.com