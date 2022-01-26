26 января 2022, 10:08
Происшествия

Пожилой водитель пострадал в аварии на трассе «Сортавала»

Легковой автомобиль врезался в стоявший грузовик в Пряжинском районе

Вечером 25 января в Пряжинском районе, на 390-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП, в котором пострадал пожилой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 21:35. По данным ведомства, 82-летний водитель автомобиля ВАЗ (житель Ульяновской области) совершил столкновение со стоящим грузовиком «Вольво» с включенной световой сигнализацией и знаком аварийной остановки.

В результате происшествия гость республики получил травмы. Пенсионер был госпитализирован. Фото источника

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Метки: 
Пряжинский район
трасса сортавала
ДТП
ульяновская область
ГИБДД
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