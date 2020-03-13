Пожилой мужчина пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает 71-летнего Павла Коновалова. Мужчина ушел из дома 7 марта, с тех пор о его судьбе ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Приметы пропавшего - на вид 70-75 лет, рост 175-180 см, волосы седые короткие, худощавого телосложения.

По данным полиции, мужчина был одет в темно-синюю болоньевую куртку, спортивные черные брюки, обут в черные зимние ботинки, имел вязаную черную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.