26 декабря 2019, 18:39
Пожилой мужчина пропал без вести в Петрозаводске
Полиция просит горожан помочь найти пенсионера, хромающего при ходьбе
Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Николай Коняшков, 1955 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 25 декабря.
Приметы: на вид 65 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые темные с сединой.
Предположительно, мужчина был одет в куртку цвета хаки, черные брюки, обут в серые сапоги, имел черную шапку вязаную. При ходьбе хромает.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: +7-911-415-2587, (814-2)739-154.