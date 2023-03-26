Пожилая женщина упала и пострадала в автобусе в Петрозаводске

Обстоятельства несчастного случая с женщиной выясняют правоохранители. Пенсионерка получила травмы в автобусе, сообщили в Госавтоинспекции.

Это случилось 25 марта в Петрозаводске, на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана. За рулем ПАЗ был 64-летний водитель, в 11:30 он допустил падение пассажирки.

Вероятно, шофер произвел неосторожный маневр, а 67-летняя женщина в этот момент передвигалась по салону. // фото: ГИБДД Петрозаводска