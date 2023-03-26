Подробности вчерашней аварии в Петрозаводске рассказали автоинспекторы

Днем 25 марта на Лососинском шоссе в Петрозаводске произошла авария. Столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, очевидцы ранее опубликовали видео с места ДТП. Оно случилось в 12:35 около дома № 12А.

Согласно предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser разворачивался и не убедился в безопасности этого маневра. Он врезался в Chevrolet Lacetti.

Травмы получил 40-летний водитель легковушки. Обстоятельства аварии выясняют. // фото: ГИБДД Петрозаводска