26 марта 2023, 12:30
Подробности вчерашней аварии в Петрозаводске рассказали автоинспекторы
В легковушку врезался внедорожник и смял ее
Днем 25 марта на Лососинском шоссе в Петрозаводске произошла авария. Столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, очевидцы ранее опубликовали видео с места ДТП. Оно случилось в 12:35 около дома № 12А.
Согласно предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser разворачивался и не убедился в безопасности этого маневра. Он врезался в Chevrolet Lacetti.
Травмы получил 40-летний водитель легковушки. Обстоятельства аварии выясняют. // фото: ГИБДД Петрозаводска