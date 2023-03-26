Житель Медвежьегорска решил стать брокером и потерял большую сумму

Мужчина в Медвежьегорске решил найти легкий заработок в интернете и потерял 225 тысяч рублей. Их у 62-летнего горожанина просто списали со счета, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший нашел сайт какой-то компании, которая обещала обучить деятельности брокера и гарантировала прибыль. Мужчина оставил заявку и последовал инструкциям – сообщил свои персональные данные. Ему обещали оказать помощь и всему научить.

Через некоторое время он случайно обнаружил непонятные списания со счета. Стал разбираться и понял, что кто-то украл около 225 тысяч рублей. При этом его «финансовый помощник» пропал, исчез и сайт компании. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников. // фото: freepik.com