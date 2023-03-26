Пропавшую без вести неделю назад девушку ищут в Сегеже

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Длинный берег» разыскивают Марию Сергеевну Якимович. О поисках жительницы Сегежи они сообщили в своем паблике ВКонтакте.

Девушка 1998 года рождения пропала еще 21 марта. Она последний раз была в доме № 2 В по улице Кирова, с тех пор не выходит на связь. Мария была одета в бежевую куртку и штаны зеленого цвета.

Все, кому известно что-то о ней, просят позвонить по телефону 8 911-052-40-90 или 112. // фото: «Длинный берег»/ВКонтакте