Пожилая женщина пыталась сесть в автобус в Петрозаводске и пострадала

Женщина в карельской столице спешила сесть в автобус, упала и не смогла подняться. О несчастном случае рассказали в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» / ВКонтакте.

Инцидент произошел вечером 10 мая на улице Чапаева и попал в кадр камеры видеонаблюдения. Видно, что в 18:01 пожилая женщина пытается зайти в отъезжавший от остановки автобус. Она падает навзничь и остается лежать неподвижно.

Спустя несколько минут подъезжают инспекторы ДПС машина скорой помощи. Пострадавшую общими усилиями поднимают с асфальта и под руки уводят. // фото, видео: «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости»/ВКонтакте