Бесследно пропавшего жителя Омска ищут в Карелии

Отделение полиции «Суоярвское» просит помочь в поисках Сергея Юрьевича Чмыликова. Мужчина 1986 года рождения проживал в Омске, сообщили в МВД Карелии.

Он находился в Суоярви и еще 15 апреля текущего года ушел в неизвестном направлении. Где Сергей находится в данный момент, неизвестно.

Имеется информация, что его есть смысл искать в Петрозаводске. Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого или видевших его в последнее время, просят сообщить по телефонам: 8 921 012 26 21, 8 81457 590 10. // фото: МВД Карелии