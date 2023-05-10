Отец с сыном из Петербурга едва не сгорели на даче в Карелии

Серьезный пожар случился 10 мая в поселке Хаапалампи Сортавальского района. От огня пострадали двое – отец и сын. Это дачники из Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Сообщение о ЧП поступило в среду на линию скорой помощи Сортавалы с номера «112». Бригада медиков и пожарные выехали в СНТ «Строитель 2». Там загорелся двухэтажный деревянный дом.

- Пострадавших двое, оба жители Санкт-Петербурга. Мужчину 1974 года рождения с ожогами лица 1-2 степени доставили в больницу, его сын 2000 года рождения отказался от госпитализации,

- уточнил Охлопков.

В данный момент спасатели и врачи находятся на месте происшествия. // фото: freepik.com