Двум пожилым россиянкам продали воду под видом лекарства

31-летнего жителя Московской области заподозрили в мошенничестве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве предположили, что он вместе с сообщниками обзванивал стариков от имени профессора медицинской организации. По телефону злоумышленники убеждали собеседников в тяжелых болезнях, требующих экстренного лечения и платной госпитализации.

Позднее обвиняемый под видом помощника профессора приезжал к ним домой и продавал под видом лекарства пузырьки с водой.

В марте жертвами профессора-афериста стали две женщины. За «лечение» и флакончик с водой они заплатили по 408 тысяч и 425 тысяч соответственно.

Обвиняемый вину признал, его арестовали. // фото телеграм-канал прокуратуры Москвы