10 мая 2023, 16:40
Двум пожилым россиянкам продали воду под видом лекарства
Женщины отдали за прописанное мошенниками «лечение» и флакончики с жидкостью почти миллион рублей, одного обманщика удалось схватить
31-летнего жителя Московской области заподозрили в мошенничестве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
В ведомстве предположили, что он вместе с сообщниками обзванивал стариков от имени профессора медицинской организации. По телефону злоумышленники убеждали собеседников в тяжелых болезнях, требующих экстренного лечения и платной госпитализации.
Позднее обвиняемый под видом помощника профессора приезжал к ним домой и продавал под видом лекарства пузырьки с водой.
В марте жертвами профессора-афериста стали две женщины. За «лечение» и флакончик с водой они заплатили по 408 тысяч и 425 тысяч соответственно.
Обвиняемый вину признал, его арестовали. // фото телеграм-канал прокуратуры Москвы