Мужчина снял деньги с карты приятеля и почти на 4 года пошел в колонию

Двое мужчин в Калевальском районе вместе выпивали, в результате один лишился 45 тысяч рублей. Их без ведома владельца снял с его банковской карты приятель, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Спиртное закончилось, потерпевший дал 41-летнему собутыльнику свою карточку, чтобы тот сходил за новой порцией.

Но мужчина вдобавок снял с чужого счета вну4шительную сумму и потом ее потратил. Вора изобличили и осудили за кражу на 3 года 8 месяцев и 10 дней лишения свободы. Он ранее неоднократно был судим, поэтому отбывать наказание будет в колонии строгого режима. // фото: pixabay.com