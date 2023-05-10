Посетитель бара в Петербурге мог погибнуть от рук уроженца Карелии

На улице возле бара на Васильевском острове в Санкт-Петербурге одного из посетителей ударили ножом в шею. 25-летнего пострадавшего из Краснодара успели довезти до больницы, но он истек кровью. Нож нападавшего задел сонную артерию.

По информации «Фонтанки», нападавшим оказался 36-летний уроженец Карелии. Незадолго до трагедии его вывели из бара, так как он был пьян и буянил.

Подозреваемого схватили. Мужчина еле держался на ногах и говорил, что ранее участвовал в спецоперации. Полиция проверяет эту информацию. О личности нападавшего известно, что ранее он несколько раз был судим по статье о грабеже. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. // фото скриншот видео с камеры наблюдения