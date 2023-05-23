Пожилая женщина пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет 73-летнюю Галину Пахомову. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

По данным источника, сегодня в районе 13 часов пожилая женщина вышла из дома в ТИЗ «Усадьба» и исчезла. Пенсионерка из-за возрастных заболеваний не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

Пропавшая была одета в серый костюм с белыми кругами, светлую куртку, розовый берет. Всех, кто видел эту женщину, просят звонить по номерам телефонов: 8 953 533 36 55, 8 920 017 60 45, 8 921 528 11 11. // Фото: unsplash.com, «Доброспас»