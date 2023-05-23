23 мая 2023, 16:40
Жена пьяного водителя в Карелии набросилась на полицейского с кулаками
Женщина в Костомукше хотела заступиться за супруга, которого отстранили от управления автомобилем
Автомобиль с нетрезвым мужчиной за рулем остановили в марте этого года в Костомукше. Жена водителя тоже была нетрезва и проявила агрессию в отношении стража порядка, сообщили в СУ СКР по региону.
Сотрудник полиции пригласил нарушителя в служебную машину, чтобы составить административный протокол. Однако 41-летняя жена водителя так возмутилась, что накинулась на полицейского и причинила ему телесные повреждения.
Было возбуждено уголовное дело. Женщину признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к уплате штрафа. // фото: СУ СКР по региону