Названы причины первых пожаров в лесах Карелии

В республике с начала пожароопасного сезона произошло четыре пожара, их площадь составила 5,94 га. Год назад было зафиксировано аналогичное количество возгораний, но площадь была больше – 6,2.

Все возгорания успели потушить в первые сутки, сообщили в карельском Минприроды. Лесные пожары, как сообщается предварительно, произошли по двум причинам. В трех случаях к пожарам привело нарушение самими людьми правил пожарной безопасности в лесах, а в одном случае возгорание произошло от линейных объектов.

В Карелии действует особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания людей в лесах. // фото unsplash.com