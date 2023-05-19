Особый противопожарный режим установят завтра во всей Карелии

На территории республики с 20 мая установят особый противопожарный режим. Это значит, что вводят особые требования пожарной безопасности, сообщили в правительстве РК.

С завтрашнего дня запрещено разводить костры в районах, оставлять мусор и стеклянные бутылки, сжигать сухую траву, бросать горящие или непотушенные спички, окурки.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит административный штраф до 1 миллиона рублей и уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. // фото: unsplash.com