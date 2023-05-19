Вопросы диспансеризации обсудят в мэрии Петрозаводска

Диспансеризацию петрозаводчан, в том числе переболевших коронавирусом, обсудят на планерке в мэрии. Совещание пройдет 22 мая, в понедельник, рассказал глава администрации Владимир Любарский.

На планерке выступит старший фельдшер отделения медицинской профилактики и Центра здоровья поликлиники № 4 Оксана Юшева.

Заседание начнется в 10:00 в здании мэрии Петрозаводска. Трансляцию можно будет посмотреть в группе мэрии и на странице главы города в соцсети. // фото: freepik.com