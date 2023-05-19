Парки и скверы начали благоустраивать в Карелии

Продолжается голосование за объекты благоустройства на сайте 10.gorodsreda.ru. В городах и поселках Карелии началась работа на общественных территориях, ставших победителями голосования в прошлом году, сообщили в Минстрое РК.

Напомним, что тогда из 67 объектов жители Карелии выбрали 35. По всем уже заключены контракты.

В Петрозаводске благоустроят семь общественных территорий – Лососинский парк, Побережный парк, территорию в районе дома N 6 по улице Крылова, сквер Машиностроителей, Семейную аллею, Ключевской сквер и аллею Энтузиастов.

На Аллее Энтузиастов уже идут земляные работы, устройство дорожек и газонов. Аллею планируется продлить до Комсомольского проспекта, высадить здесь взрослые сосны, установить освещение, скамейки, урны и сделать лестницу на месте крутого спуска. Тропинки, которые сейчас используют жители района, сохранят и облагородят. План благоустройства разработан с участием местных жителей.

В Лососинском парке идет подготовка к устройству гравийных дорожек, газонов и установке скамеек и урн.

В Побережном парке в районе набережной Варкауса уже установлено ограждение на площадке для выгула собак и готовится обустройство зоны отдыха и спуска к воде. Здесь появятся площадка с деревянным настилом, лестничный спуск, покрытие из бетонной тротуарной плитки, урны и скамейки.

Началось благоустройство общественных территорий в Кондопоге, Кончезере, Чупе, Пиндушах, Туксе, Питкяранте, Ляскеля, Пудоже, Сегеже и Надвоицах. Основная работа будет сделана летом и в начале осени. Завершить самые масштабные проекты планируется до ноября этого года.

А объекты, которые будут благоустроены в 2024 году, можно выбрать по 31 мая включительно. Переходите по ссылке и голосуйте за преображение своего района, города или поселка. // фото: Минстрой Карелии