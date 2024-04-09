Пожилая женщина пострадала в дорожной аварии в Карелии

Днем 8 апреля в Муезерском районе произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 17 часов на 133-м километре магистрали от трассы «Кола» к госгранице, около поселка Ледмозеро. По данным ведомства, 52-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением, внедорожник вылетел в кювет.

В результате аварии травмы получила 80-летняя пассажирка этой машины. Женщина самостоятельно обратилась за помощью к медикам. // Фото ГИБДД Карелии