Молодой житель Карелии погиб в трагической аварии на «Коле»

В трагической аварии на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб житель Карелии. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, ДТП случилось на 58-м километре федеральной магистрали около 11 часов вечера 8 апреля. Автомобиль ВАЗ-2114 влетел в металлический барьер.

В результате аварии погиб 27-летний водитель отечественного автомобиля - житель нашей республики. Молодой мужчина умер от полученных травм на месте.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняют специалисты. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe