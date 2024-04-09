В Карелии пара «наэкономила» на уголовные дела

В Сортавальском районе из магазинов пропадали продукты. Оперативники установили, что к краже причастна пара молодых людей. Они признались, что оплачивали в магазинах часть продуктов, а остальное выносили из торгового зала.

После первой удачной кражи им понравилось «экономить» незаконным способом. Стражи порядка также установили, что подозреваемая привлекла к кражам свою 21-летнюю подругу и мать сожителя.

В отношении подозреваемых заведено 17 уголовных дел о кражах, рассказали в пресс-службе регионального МВД. В десяти случаях воровала пара сожителей, в четырех – молодые подруги, к оставшимся фактам воровства оказались причастны основная подозреваемая со свекровью.

Ущерб от краж превысил 50 тысяч рублей. Оперативники проверяют другие криминальные эпизоды, к которым могут быть причастны подозреваемые. // фото: unsplash.com/ Max Fleischmann