Женщина устроила дебош в медучреждении в Карелии

В одном из медучреждений Олонца на днях была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка выяснили, что причиной тревоги стало агрессивное поведение одной из посетительниц. Женщина громко материлась, кричала, размахивала руками и мешала работе персонала.

Росгвардейцы задержали 39-летнюю местную жительницу за мелкое хулиганство. В результате ее действий никто не пострадал. Нарушительницу доставили в отдел полиции. // Фото: «Петрозаводск говорит»