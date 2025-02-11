Пожилая женщина погибла под поездом в Ленобласти

В Ленинградской области пожилая женщина погибла под поездом. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

По данным УТ МВД России по СЗФО, трагедия произошла 10 февраля на станции Репино. 76-летняя пенсионерка переходила железную дорогу на запрещающий сигнал перед приближавшимся поездом. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Транспортная полиция проводит проверку по факту трагедии. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Erdem Bileg