Двое детей погибли в ванной в российском регионе

В Ингушетии двое маленьких детей погибли во время купания в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, трагедия случилась в селе Экажево. Брат и сестра купались в ванной, когда водонагреватель начал протекать. Пришедшая к детям мать нашла их без сознания. Малышей экстренно доставили в больницу, но врачи ничем помочь им не смогли.

По предварительной информации, дети умерли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean