11 февраля 2025, 14:16
Двое детей погибли в ванной в российском регионе
Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика и девочки в Ингушетии
В Ингушетии двое маленьких детей погибли во время купания в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным источника, трагедия случилась в селе Экажево. Брат и сестра купались в ванной, когда водонагреватель начал протекать. Пришедшая к детям мать нашла их без сознания. Малышей экстренно доставили в больницу, но врачи ничем помочь им не смогли.
По предварительной информации, дети умерли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean