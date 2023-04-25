Пожилая женщина бесследно исчезла в Карелии

В Сегеже пропала 71-летняя Татьяна Нилова (Прусакова). Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным отряда, пожилая женщина не выходит на связь с 22 апреля. Ее местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей - 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Была одета в синее пальто, черные штаны, беженые ботинки, белую шапку.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этой женщины, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото: unsplash.com, «ЛизаАлерт»